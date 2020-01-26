Жирона – Ов'єдо: Лунін виглядав надійно, сейвами залишив астурійців у грі та відсвяткував виїзну нічию

Голкіпер збірної України Андрій Лунін допоміг Ов'єдо здобути нічию (1:1) на полі Жирони у 25 турі іспанської Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда 2019/20. 25-й тур

Жирона – Ов'єдо – 1:1

Голи: Стуані, 54 – Техера, 67

Андрій Лунін втретє поспіль вийшов у стартовому складі Ов'єдо. Раніше з ним у воротах астурійці поступилися Альмерії (0:2) та розписали нічию з Уескою (1:1). Сьогодні українець знову набрав з Ов'єдо одне очко.

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Жирона домінувала від початку зустрічі. Вже на 4-й хвилині господарі могли відкривати рахунок, коли правий фланг Ов'єдо провалився двічі в одній атаці. Стуані гострим ударом замикав простріл – м'яч "облизав" поперечину зверху.

Незабаром лідер каталонців отримав ще один шанс і навіть влучив у площину. Луніна рикошет не дезорієнтував – українець відбив м'яч у центр штрафного, де підстрахували партнери. Щоправда, цей сейв йому не зарахували, бо судді зафіксували офсайд.

Жирона значно більше атакувала та хазяйнувала у володіннях Луніна. Андрій прочитав непоганий навіс з правого флангу та добре зіграв на другому поверсі. А моменти на його ворота продовжували виникати: Адай пройшов через центр поля і викотив під постріл Гумбо – вище цілі.

Після цього трапився важливий епізод – Ов'єдо завдав першого удару в матчі. Гольову можливість, по суті, створив голкіпер збірної України. Він виніс м'яч від воріт на чужу воловину в напрямку свого капітана, а Берхон виграв позицію та слабко пробив.

Лунін тим часом продовжував керувати обороною, яка з великими труднощами стримувала Жирону. Гарсія з-за меж штрафного послав м'яч точно в руки Андрію, а Адай не влучив у площину. Ці ж футболісти розігнали перспективну контратаку, яку Адай завершив ударом у дотик – Лунін в падінні красиво парирував і змусив суперника розчаровано впасти на газон. Наприкінці тайму українець загасив ще одну пожежу в захисті Ов'єдо – трішки вийшов з воріт і виграв ближній бій.

Астурійці за першу половину зустрічі майже нічого не створили, але могли заробити пенальті на рівному місці. Лівий фулбек Жирони так переривав простріл, що влучив собі м'ячем у руку. Арбітри вирішили, що це не пенальті.

Другий тайм розпочався з ініціативою господарів. Ов'єдо побудував непогану атаку правим флангом, у фінальній стадії якої Мосса прострілив на Сангаллі, але тому не дали пробити. Гості повернулися в оборону. А незабаром і пропустили.

Гранелл відмінно виконав стандарт з лівої бровки – Стуані відгукнувся на подачу, виграв другий поверх і невідпорно пробив головою під стійку. Лунін навіть не кинувся за м'ячем. Шансів врятувати команду в нього було обмаль.

Us he gravat el gol que acaba de marcar l’Stuani pel Girona (1-0), perquè si heu d’esperar a veure’l per TV3, potser heu d’esperar a la roda del 3/24 de les 5 de la matinada. De res. pic.twitter.com/A0FWJuh5ZT — JorDI !!*!! (@novulltwiter) January 26, 2020

Футболісти Ов'єдо досить часто віддавали Луніну ризикові передачі назад. Андрій гідно виходив з ситуацій і навіть точно змінював вектор атаки, однак Карлос підготував йому справжню підставу – ткнув м'яч назад у боротьбу між українцем і Стуані. Андрій не зумів нормально вибити, втім, на щастя, суддя зафіксував фол від форварда.

На 67-й хвилині Ов'єдо несподівано зрівняв рахунок, коли Техера потужним ударом у кут замкнув простріл Берхона. Це було лише друге влучання гостей у площину воріт. Жирона знітилася, а Ов'єдо навпаки здобув впевненість і пару разів зайшов у ворожий штрафний майданчик. І все ж кінцівку краще провели каталонці. Лунін ще раз добре зіграв кулаком під час подачі кутового, а потім зробив черговий сейв, коли на нього вивалився Брендон.

До фінального свистка рахунок не змінився. У підсумку – 1:1. Ов'єдо набрав 25 очок і піднявся на 19 місце, а Жирона з 25 пунктами в активі опинилася на восьмій сходинці.

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