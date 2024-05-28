Житомирский клуб готовится к первому в своей истории выступлению на международной арене.

Полесье начнет подготовку к участию в Лиге конференций 16 июня, сообщил в комментарии Суспільне генеральный директор клуба Владимир Загурский.

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Летние сборы житомирцы решили проводить на своей базе (в отличие от предыдущих, которые прошли в испанской Марбелье).

Также Полесье определилось и с домашним стадионом в еврокубках. Подопечные Имада Ашура будут принимать своих соперников в польском городе Плоцк, который является городом-побратимом Житомира.

Напомним, по итогам сезона Полесье финишировало на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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