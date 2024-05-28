"Конечно, это не спортивный принцип. Этим решением они оскорбили и унизили соперника, считая, что они выше него. Но я не знаю, что там произошло. Наверняка, это характер.

"Эти Карпаты уровень УПЛ не потянут": Маркевич анонсировал большие изменения после проигранного Ингульцу золота Первой лиги

Карпаты лидировали весь сезон и вдруг проиграли на последних минутах. Это эмоции, больше ничего. Маркевич думал, что он лучший, а тут – его не признают. Думаю, через некоторое время Маркевичи признают свои ошибки", – сказал Сабо в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, после поражения Ингульцу Мирон Богданович не присоединился к коридору почета и отказался от серебряных медалей Первой лиги.

Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги – Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото