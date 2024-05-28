Издание Marca сформировало три символические сборные сезона, и без украинцев не обошлось. Выше всего оценили Артема Довбика, который попал в "золотую".

Анчелотти сохраняет интригу в выборе между Куртуа и Луниным на финал Лиги чемпионов: "Один сыграет, а другой будет на скамейке запасных"

Андрей Лунин стал вратарем "серебряной" сборной (в "золотой" был Унаи Симон из Атлетика). Украинский легионер Реала действительно провел мощный чемпионат – 21 матч, 17 пропущенных мячей, 10 "клиншитов". Статистика могла быть еще лучше, но под занавес Ла Лиги вернулся Тибо Куртуа.

Виктора Цыганкова же вообще оставили без внимания. 8 голов и 7 ассистов полузащитника Жироны не хватило, чтобы попасть хотя бы в "бронзовую" сборную.

El XI de PLATA de #LaLiga, según @marca



¿Qué cambiarías tú? Déjanos tu opinión en los comentarios pic.twitter.com/EMPpDiVvq1 — MARCA (@marca) May 27, 2024

Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции финала Лиги чемпионов – Куртуа вышел в основе и снова был крутым