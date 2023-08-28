Чемпионы Англии предложили 60 млн евро за 25-летнего португальца, сообщает The Athletic.

Барселона и Манчестер Сити закрыли трансфер капризной звезды

Вулверхэмптон отклонил первую ставку Ман Сити в размере 55 млн евро. "Волки" сами год назад заплатили Спортингу за Нуньеша немалые 45 млн евро и не хотели бы так быстро терять хавбека. Впрочем, португалец сегодня пропустил тренировку, требуя от руководства отпустить его в топ-клуб. Вулверхэмптон планирует наложить санкции на игрока и вернуть в состав после закрытия трансферного окна, если договориться с Манчестером не получится.

В прошлом розыгрыше АПЛ Нуньеш отыграл 34 матча, оформив один гол и один ассист. Его контракт с Вулвз рассчитан до 2027 года.

10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы