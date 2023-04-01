Дерби далеко не сильнейших команд Каталонии. Жирона подошла к отчетному матчу с 3-матчевой безвыигрышной серией, а Эспаньол вообще проиграл три последних матча. Это примерно отражает общее положение этих коллективов в нынешнем сезоне. "Попугаи" непосредственно перед зоной вылета, а "красно-белые" имели всего на 4 очка больше. Словом, борьба за выживание в самом разгаре.

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История противостояний этих соперников насчитывает всего 7 официальных матчей (два из них – в Сегунде). В целом статистика в пользу Жироны, у которой 4 победы. Однако именно в рамках Ла Лиги она никогда не побеждала Эспаньол на собственном поле, даже ничьих не было – две победы гостей. Правда, последний матч на Монтиливи завершился в пользу "красно-белых". Это было два года тому назад. По итогам той кампании "попугаи" с первого места вернулись в Ла Лигу, а нынешняя команда Виктора Цыганкова не смогла преодолеть плей-офф.

В первом круге текущей кампании была зафиксирована ничья. Похоже, сегодня футболисты также были не прочь поделить очки. По крайней мере, такое впечатление складывалось в первые пол часа. Игра совершенно без моментов. Жирона имела 70% владения с мячом, но к чужим воротам даже не приближалась. Какое-то оживление на трибунах вызвала желтая карточка для Ромеу. Его наказали за отмашку, хотя к лицу Дардера он совсем не достал. Очень грамотно дорисовал капитан гостей.

На 31-й минуте Кастельянос впервые заставил трибуны охнуть. Форварда не успели встретить, и он мощно пробивал с линии штрафной. Опасно, но безуспешно. В конце тайма напомнил о себе Цыганков, которого на удар вывел Вилла. Угол был очень острым, а вратарь расположился правильно. Украинец все же решил испытать удачу – попал в сетку рядом с крестовиной с внешней стороны ворот.

Предпосылок для перемен во второй половине не было. Однако Жирона смогла открыть счет. Нет, она не создала ничего конструктивного – просто выжала максимум со стандарта. Защитники отбились после подачи в штрафную, но мяч отскочил прямо на ногу Мартинесу. Арнау долго не думал и роскошным ударом "снял паутину" с ближней девятки.

После этого со спокойной душой можно было вернуться к первоначальному плану. Теперь и Жироне уже не нужно было форсировать события. Хотя она старалась. Еще один момент был у Цыганкова. Виктор откликнулся на навес на дальней стойке, но пробивал правой ногой и не попал в створ. Следующее оживление принесло хозяевам плохие новости. Рейньер очень дерзко накричал на арбитра и получил прямую красную. Повезло, что принадлежащий Реалу бразилец еще не вышел на поле. Составы остались ровными.

Совсем скоро таковым стал и счет. Эспаньол ждал, терпел и свой момент нашел. Мартин Брейтвейт воспользовался провалом обороны и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот Фернандо Пачеко. Однако все старания экс-форварда Барселоны разрушили партнеры. Сначала Серхи Гомес бездумно прыгнул сопернику в ноги. Рефери сначала дал провести атаку, которую неточным ударом завершил Цыганков, а затем, посмотрев повтор, удалил нарушителя.

Похоже, гости решили, что численного преимущества будет мало, и сделали Жироне еще один подарок. Фол в собственной штрафной. Пенальти. Хосесу с исполнением справился отлично. В заключительные минуты шансы забить имела каждая из команд, но счет больше не изменился. Хотя арбитры сделали для этого немало, компенсировав 9 минут.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Жироны, которая впервые обыграла Эспаньол на собственном поле в рамках Ла Лиги. Команда Виктора Цыганкова увеличила количество набранных очков до 34-х и поднялась на 10-е место турнирной таблицы. Да и шансы остаться в элите теперь очень высоки. Эспаньол имеет только одно очко преимущества над зоной вылета.

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