Жирона принимает Эльче в 29-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Эльче стартовал в 15:00 по киевскому времени. Команда Виктора Цыганкова не проигрывает уже в трех матчах, а в прошлом туре отобрала очки у Барселоны (0:0 на Камп Ноу). На момент начала игры Жирона занимает 11 место, имея 35 очков.

Сегодняшний соперник каталонцев является худшей командой Ла Лиги, одной ногой уже вылетев из элиты. Эльче за 28 матчей набрал только 13 баллов, пропустив в свои ворота 57 голов – худшая оборона Примеры.

Виктор Цыганков попал в стартовый состав. В активе вингера сборной Украины 9 матчей за испанскую команду, в которых он забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Прямая трансляция доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Жирона – Эльче:

Жирона:

Эльче: