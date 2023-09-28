Напередодні Жирона в рамках 7-го туру Ла Ліги на виїзді здолала Вільяреал (2:1), довівши серію перемог у чемпіонаті до шести матчів поспіль. До слова, перший гол команди забив Артем Довбик.

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За інформацією OptaJose, Жирона стала першою каталонською командою, яка очолила турнірну таблицю після 7-ми турів за останні 70 років. Востаннє це вдавалось Еспаньйолу у сезоні 1952/53.

Окрім того, "біло-червоні" повторили досягнення серед команд, які ніколи не були чемпіонами, але у стартових семи турах набрали 19 очок. Раніше цим двічі міг похизуватись Еспаньйол (1932/33, 1952/53) та хіхонський Спортінг (1979/80).

Вже у суботу, 30 вересня, на Жирону чекає справжнє випробування – підопічні Мічела Санчеса в рамках 8-го туру Прімери прийматимуть Реал, який у турнірнці йде другим і відстає на одне очко.

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1953 - Excluyendo al Barcelona, el @GironaFC es el primer equipo catalán que lidera la clasificación de @LaLiga en solitario más allá de la jornada 7 desde el Espanyol en la jornada 22 en la temporada 1952/53. Asombroso. pic.twitter.com/Z21rBPuncD — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023