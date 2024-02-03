В рамках субботней программы 23-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 23-й тур

Валенсия – Альмерия – 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррибас, 50

Нереализованный пенальти: Пепелу, 62 (Валенсия)

Гранада – Лас-Пальмас – начало в 17:15

Яремчук забил свой второй гол в Ла Лиге и сразу получил желтую – видео взятия ворот украинцем

Валенсия в родных стенах победила Альмерию. Одним из главных героев первого тайма стал Роман Яремчук, который уже на 9-й минуте мог заработать пенальти. Украинца прихватили в штрафной, однако арбитр проигнорировал эпизод.

Счёт удалось открыть уже на 14-й минуте усилиями Дуро. Тот замкнул прострел Диего Лопеса с правого фланга, хотя его вполне мог замкнуть и Яремчук. Наш земляк не расстроился, за что прилетела награда – на 23-й минуте Пепелу исполнил подачу с левого фланга, а Рома завершил её ударом головой. Точно в левый нижний угол! Это уже второй его гол в Ла Лиге.

В начале второго тайма Аррибас отквитал один мяч, да и вообще Альмерия создала достаточно опасных моментов. Не хватало реализации.

Пепелу мог наказать за расточительство на 62-й минуте с пенальти, который заработал Лопес – у Диего так отмахнулись локтем, что поле пришлось покидать на носилках. Впрочем, Хосе с "отметки" попал в стойку.

После перерыва Яремчук выглядел уже не так заметно, как до. На 70-й минуте украинец покинул поле. Итоговая статистика неоднозначна – несмотря на гол, момент с возможным пенальти и несколько интересных открываний Роман нанёс только 1 удар и проиграл все 5 верховых дуэлей. Зато у него 7 точных пасов из 9-ти (у Дуро за 89 минут – 19 из 28), 2 победных единоборства на земле из 3-х и 1 заработанный на себе фол.

А Валенсия свою победу удержала, поднявшись на седьмую строчку в турнирной таблице (но конкуренты могут потеснить её обратно). Альмерия остаётся без выигрышных матчей в чемпионате.

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