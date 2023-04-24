Карло Анчелотти в восторге от игры молодого француза, который в этом сезоне завоевал место в основном составе, вытеснив своего земляка Орельена Чуамени. Тренер Реала отмечал универсальность Камавинги, способного играть как в полузащите, так и в обороне. "Сливочные" замечают прогресс юного игрока и хотят сделать все, чтобы оградить себя от посягательств на него со стороны конкурентов.

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Согласно информации Фабрицио Романо, Реал готовит улучшенное предложение для француза. Ожидается, что "сливочные" значительно повысят зарплату 20-летнему хавбеку, а также пропишут немалые отступные, которые могут составить 1 миллиард евро. Камавинга, невзирая на интерес со стороны английских клубов, хочет остаться в Мадриде.

Действующее соглашение француза со "сливочными" рассчитано до 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за Реал в Ла Лиге, отличившись одним результативным действием. Напомним, что Камавинга присоединился к мадридцам летом 2021 года. Его трансфер "сливочным" стоил около 31 миллиона евро.

Real Madrid will prepare new contract proposal for Eduardo Camavinga in the next months. Salary will be improved; he only wants to stay despite Premier League clubs links. ️️ #RealMadrid



The plan is to include higher release clause, to be discussed soon; it could be €1B. pic.twitter.com/oouMqHGLgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2023

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