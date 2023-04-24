Реал пытается удержать вице-чемпиона мира – мадридцы увеличат зарплату и пропишут невероятные отступные
Реал планирует значительно улучшить условия контракта полузащитника Эдуардо Камавинги, чтобы помешать конкурентам утащить игрока.
Карло Анчелотти в восторге от игры молодого француза, который в этом сезоне завоевал место в основном составе, вытеснив своего земляка Орельена Чуамени. Тренер Реала отмечал универсальность Камавинги, способного играть как в полузащите, так и в обороне. "Сливочные" замечают прогресс юного игрока и хотят сделать все, чтобы оградить себя от посягательств на него со стороны конкурентов.
Азар останется в Мадриде – известно, почему Реал не будет давить на игрока
Согласно информации Фабрицио Романо, Реал готовит улучшенное предложение для француза. Ожидается, что "сливочные" значительно повысят зарплату 20-летнему хавбеку, а также пропишут немалые отступные, которые могут составить 1 миллиард евро. Камавинга, невзирая на интерес со стороны английских клубов, хочет остаться в Мадриде.
Действующее соглашение француза со "сливочными" рассчитано до 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за Реал в Ла Лиге, отличившись одним результативным действием. Напомним, что Камавинга присоединился к мадридцам летом 2021 года. Его трансфер "сливочным" стоил около 31 миллиона евро.
Элегантным касанием обыграл двоих, остановил Вини, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут Мудрика против Реала