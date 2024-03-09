Жирона в рамках 28-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает Осасуну. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура Ла Лиги 2023/24 между Жироной и Осасуной пройдет на родном для каталонцев стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут встречу в основном составе.

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Поединок имеет важное значение для подопечных Мичела. Жирона в пятницу потеряла вторую позицию в таблице, отстав от Барселоны на два зачетных балла. Отрыв от пятой позиции (то есть от падения за пределы зоны ЛЧ) составляет девять очков, однако Атлетик в текущем туре может его сократить. Словом, Цыганкову и Довбику сегодня нужна исключительно победа.

Стартовые составы

Жирона:

Осасуна:

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