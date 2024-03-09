Жирона в рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії 2023/24 приймає Осасуну. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 28-го туру Ла Ліги 2023/24 між Жироною і Осасуною пройде на рідному для каталонців стадіоні Монтіліві. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик і Віктор Циганков розпочнуть зустріч в основному складі.

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Поєдинок має важливе значення для підопічних Мічела. Жирона у п'ятницю втратила другу позицію в таблиці, відставши від Барселони на два залікових бали. Відрив від п'ятої позиції (тобто від падіння за межі зони ЛЧ) становить дев'ять очок, однак Атлетік у поточному турі може його скоротити. Словом, Циганкову та Довбику сьогодні потрібна виключно перемога.

Стартові склади

Жирона:

Осасуна:

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