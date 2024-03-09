Роман Яремчук успел восстановиться после небольшого повреждения. Форвард сборной Украины, который в прошлом туре забивал Реалу, снова появился в стартовом составе. Зато бедного Диакаби в центре обороны заменил турок Ченк Озкачар. Впрочем, кадровые проблемы "летучих мышей" выглядели мелочью по сравнению с потерями Бордаласа. Последний вернулся на Месталью без обоих лидеров атаки – Майораля и Гринвуда. Один из топ-снайперов Примеры (15 мячей) выбыл до конца сезона из-за травмы мениска. А вот скандальный воспитанник МЮ пропускал встречу из-за дисквалификации.

Команды выходили на поле под аккомпанемент сильного дождя. Яремчук был одним из самых активных в стартовой четверти. Украинец, несмотря на плотную опеку со стороны Джене и Альдерете, находил моменты для врываний в штрафную площадь Хетафе. Сначала Роман опасно простреливал вдоль вратарской, а затем лайнсмен зафиксировал у него спорный офсайд. В обоих случаях Яремчук убегал от Джене.

Тренер Яремчука объяснил проблемы украинца после перехода в Валенсию

На 16-й минуте "летучие мыши" едва не воспользовались провалом на левом фланге обороны мадридцев. Гайя длинной передачей нашел свободного Пепелу, а тот элегантно в касание переправил на Каноса, который выстрелил над перекладиной. Гости ответили слабым ударом Иглесиаса со средней дистанции – Мамардашвили на месте.

Экс-воспитанника Барсы Аленью лупили и по ногам, и по лицу. Хави Герра за свою отмашку мог получить желтую, однако рефери простил кантерано Валенсии в середине первого тайма. Зато Уго Дуро рисковал в борьбе с Джене, выталкивая центрбека "асулонес" за пределы поля в собственной штрафной. Команды действовали в невысоком темпе. Хетафе компактно защищался в блоке 4-4-2, "лос чес" почти не атаковали через середину и останавливались в финальной трети.

Мата завалился в борьбе с Фулькье. Француз, возможно, помогал себе руками, но рефери даже не думал назначать пенальти, и справедливо. Валенсия неожиданно вышла вперед. Канос выполнил классную вертикальную передачу вперед, Гайя пропустил сферу на Дуро, а дальше – исполнение топ-уровня. Уго эффектно перебросил Сорию, который вышел из ворот. В сетке оказался еще и Альдерете, пытаясь выбить мяч ценой возможной травмы.

Экс-форвард Реала забил свой 12-й гол в чемпионате и праздновал с футболкой Диакаби. Сенегалец, напомним, пропустит около года из-за ужасного вывиха колена в матче с Реалом. 1:0 до перерыва. На двоих команды создали лишь один большой шанс, а единственный удар "летучих мышей" в створ завершился результативно.

Второй тайм начался с супермомента гостей. Милья выполнил стандарт на дальнюю штангу, Альдерете головой сбросил на Мату, а ветеран не сумел переиграть Мамардашвили ударом в упор. Грузинский кипер блестяще сложился, не позволив пробить себе между ног. А затем игроки Хетафе начали действовать грязно. Яремчук, в частности, пострадал в борьбе с Джене, который завалил украинца на газон и ударил ногой в голову. Роман долго корчился от боли, но с помощью врачей все же сумел продолжить игру.

Хетафе после перерыва выглядел острее. Мамардашвили парировал перед собой удар от Латасы метров с 20-и, Мата первым успел на добивание, но промахнулся. Правда, за мгновение до этого лайнсмен поднял флажок – офсайд.

Тем временем охота на Яремчука не прекращалась. На 69-й минуте украинец разогнал атаку, получив передачу от Франа, отпасовал на свободного Петера Федерико ... и получил коварный удар от Альдерете в спину. Роман поднялся, но уже через две минуты Бараха заменил его от греха подальше. Наш форвард не нанес в итоге ни одного удара по воротам, но был полезным для команды. Опускался в опорную зону, оттягивал на себя защитников, качественно выглядел в борьбе.

Хетафе пытался давить и почти вырвал ничью. "Летучих мышей" в эндшпиле спас невероятный Мамардашвили, выполнив сейв после удара Альвареса головой. И все же Валенсия удержала домашнюю победу и поднялась на 8 место (40 очков). Команда Бордаласа осталась на 11 месте (35 баллов).