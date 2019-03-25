toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЕВРО-2020 НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Жиру подтвердил интерес со стороны Лиона – форвард не исключает возможность перехода

00:50 6 Читати українською
Жиру подтвердил интерес со стороны Лиона – форвард не исключает возможность перехода
Оливье Жиру / Фото SportsJOE

Французский нападающий Челси Оливье Жиру близок к возвращению на родину.

"Переход в Лион? Такой вариант есть. Но я ни к кому не обращался. Мне все нравится в Англии. Всегда приятно, когда тебя куда-то сватают. Лион – хороший клуб, особенно при президентстве Жан-Мишеля Ола.

Челси может приобрести самый богатый человек Великобритании

Переживаю ли я, что меня могут не отпустить из-за запрета на трансферы для Челси? Посмотрим, как сложится мое будущее. На данный момент клуб действительно не может подписывать новичков.

Я хочу получать больше игрового времени и настроен получить важную роль в команде. Посмотрим, как все сложится", – цитирует футболиста Goal.com.

Напомним, Жиру перешел в Челси из Арсенала в январе 2018-го. В текущем сезоне АПЛ 32-летний Оливье провел 21 матч, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019

Теги
Оливье Жиру Оливье Жиру Челси Челси Лион Лион Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
23
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук