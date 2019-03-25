Жиру подтвердил интерес со стороны Лиона – форвард не исключает возможность перехода

Французский нападающий Челси Оливье Жиру близок к возвращению на родину.

"Переход в Лион? Такой вариант есть. Но я ни к кому не обращался. Мне все нравится в Англии. Всегда приятно, когда тебя куда-то сватают. Лион – хороший клуб, особенно при президентстве Жан-Мишеля Ола.

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Переживаю ли я, что меня могут не отпустить из-за запрета на трансферы для Челси? Посмотрим, как сложится мое будущее. На данный момент клуб действительно не может подписывать новичков.

Я хочу получать больше игрового времени и настроен получить важную роль в команде. Посмотрим, как все сложится", – цитирует футболиста Goal.com.

Напомним, Жиру перешел в Челси из Арсенала в январе 2018-го. В текущем сезоне АПЛ 32-летний Оливье провел 21 матч, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

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