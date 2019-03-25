toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Жиру підтвердив інтерес з боку Ліона – форвард не виключає можливість переходу

00:50 85 Читать на русском
Жиру підтвердив інтерес з боку Ліона – форвард не виключає можливість переходу
Олів'є Жиру / Фото SportsJOE

Французький нападник Челсі Олів'є Жиру близький до повернення на батьківщину.

"Перехід в Ліон? Такий варіант є. Але я ні до кого не звертався. Мені все подобається в Англії. Завжди приємно, коли тебе кудись сватають. Ліон – хороший клуб, особливо під президенством Жан-Мішеля Ола.

Челсі може придбати найбагатший чоловік Великобританії

Чи переживаю я, що мене можуть не відпустити через заборону на трансфери для Челсі? Подивимося, як складеться моє майбутнє. На даний момент клуб дійсно не може підписувати новачків.

Я дуже хочу отримувати більше ігрового часу і налаштований отримати важливу роль в команді. Подивимося, як все складеться", – цитує футболіста Goal.com.

Нагадаємо, Жиру перейшов у Челсі з Арсеналу у січні 2018-го. В поточному сезоні АПЛ 32-річний Олів'є провів 21 матч, в яких відзначився голом та 5-ма асистами.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019

Теги
Олів'є Жиру Олів'є Жиру Челсі Челсі Ліон Ліон Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
50
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук