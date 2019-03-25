Жиру підтвердив інтерес з боку Ліона – форвард не виключає можливість переходу

Французький нападник Челсі Олів'є Жиру близький до повернення на батьківщину.

"Перехід в Ліон? Такий варіант є. Але я ні до кого не звертався. Мені все подобається в Англії. Завжди приємно, коли тебе кудись сватають. Ліон – хороший клуб, особливо під президенством Жан-Мішеля Ола.

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Чи переживаю я, що мене можуть не відпустити через заборону на трансфери для Челсі? Подивимося, як складеться моє майбутнє. На даний момент клуб дійсно не може підписувати новачків.

Я дуже хочу отримувати більше ігрового часу і налаштований отримати важливу роль в команді. Подивимося, як все складеться", – цитує футболіста Goal.com.

Нагадаємо, Жиру перейшов у Челсі з Арсеналу у січні 2018-го. В поточному сезоні АПЛ 32-річний Олів'є провів 21 матч, в яких відзначився голом та 5-ма асистами.

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