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Жилмар: В ФК Львов серьезная конкуренция в составе

10:46 35 Читати українською
Жилмар: В ФК Львов серьезная конкуренция в составе
Жилмар Тадеу да Силва (слева) / Фото ФК Львов

Новый главный тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва оценил уровень подготовки команды к началу нового сезона УПЛ.

"Думаю, ребята уже понимают, что такое чемпионат Украины, и с этим проблем не будет. Наша команда тоже еще не готова функционально на 100%. Есть еще время, в этот период мы как раз подберем необходимые 20-25%, чтобы во всеоружии подойти к первой игре с Арсеналом-Киев.

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У нас находятся на просмотре опорный полузащитник Жонатан и вингер Мариотта, и с рядом других игроков еще не подписаны соглашения, но, в целом, этот состав, кроме двух-трех позиций, можно назвать боевым на чемпионат. Большой плюс ФК Львов – серьезная конкуренция в составе. Например, у нас есть центрфорвард Жулио, но сегодня Бруно лучше готов к играм, и мы задействуем на острие атак именно его", – цитирует Жилмара официальный сайт клуба.

Напомним, свой первый матч нового сезона УПЛ ФК Львов проведет против Арсенала-Киев 22 июля, начало в 19:30.

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Арсенал-Киев - Львов: Воскресенье 22 июля 2018

Арсенал-Киев
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12
дн
:
8
час
:
17
мин
Львов
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ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва Арсенал-Киев - Львов
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