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Жилмар: У ФК Львів серйозна конкуренція в складі

10:46 386 Читать на русском
Жилмар: У ФК Львів серйозна конкуренція в складі
Жилмар Тадеу да Сілва (зліва) / Фото ФК Львів

Новий головний тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва оцінив рівень підготовки команди до початку нового сезону УПЛ.

"Думаю, хлопці вже розуміють, що таке чемпіонат України, і з цим проблем не буде. Наша команда теж ще не готова функціонально на 100%. Є ще час, в цей період ми якраз підберемо необхідні 20-25%, щоб у всеозброєнні підійти до першої гри з Арсеналом-Київ.

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У нас знаходяться на перегляді опорний півзахисник Жонатан і вінгер Маріотта, і з рядом інших гравців ще не підписані угоди, але, в цілому, цей склад, не рахуючи двох-трьох позицій, можна назвати бойовим на чемпіонат. Великий плюс ФК Львів – серйозна конкуренція в складі. Наприклад, у нас є центрфорвард Жуліо, але сьогодні Бруно краще готовий до ігор, і ми задіємо на вістрі атак саме його", – цитує Жилмара офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, свій перший матч нового сезону УПЛ ФК Львів проведе проти Арсеналу-Київ 22 липня, початок о 19:30.

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Арсенал-Київ - Львів: Неділя 22 липня 2018

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ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Арсенал-Київ - Львів
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