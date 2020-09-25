"Эдуард Соболь, он мне вообще, как сын. Он тогда такой маленький был. Ему 14 лет было, когда я пришел только. Он быстро показал свой талант. Он сам всему научился в жизни. Сейчас играет в сборной Украины, да еще и с таким тренером, как Шевченко. И выступает в Бельгии. Он уже опытный футболист, хоть и молодой.

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Можете спросить у Соболя, как только я начинал работать в Металлурге, у меня был близкий друг, который работал тренером в академии Барселоны. Я ему звонил и спрашивал, можно ли привезти Соболя на просмотр в Барселону. Мы даже договорились. Можете спросить Соболя. Хотя он может и не помнит уже. Я два раза говорил с Соболем и предлагал ему. Он говорил, что хочет, а потом не хочет. Такое было. Ему было 14-15 лет, нужно было согласие родителей, чтобы школа Металлурга согласилась.

Я не говорил с директором Академии Металлурга, потому что нужно было хотя бы, чтобы родители были согласны. Но я сразу увидел, что Соболь талантливый. Скорость есть. Я посылал видео ребятам из Барселоны, и они его смотрели. Они сказали, чтобы приезжал. Но время прошло. Хотя он все равно очень хороший футболист", – сказал Жилмар в интервью Sport Arena TV.

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