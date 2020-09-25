"Едуард Соболь, він мені взагалі, як син. Він тоді такий маленький був. Йому 14 років було, коли я прийшов тільки. Він швидко показав свій талант. Ми з ним більше як брати спілкувалися. Він сам всьому навчився у житті. Зараз грає в збірній України, та ще й з таким тренером, як Шевченко. І виступає в Бельгії. Він уже досвідчений футболіст, хоч і молодий.

Барселона веде переговори щодо переходу Зінченка, – журналіст

Можете запитати у Соболя, як тільки я починав працювати в Металурзі, у мене був близький друг, який працював тренером в академії Барселони. Я йому дзвонив і питав, чи можна привезти Соболя на перегляд в Барселону. Ми навіть домовилися. Можете запитати Соболя. Хоча він може і не пам'ятає вже. Я два рази говорив з Соболем і пропонував йому. Він говорив, що хоче, а потім не хоче. Таке було. Йому було 14-15 років, потрібна була згода батьків, щоб школа Металурга погодилася.

Я не говорив з директором Академії Металурга, тому що потрібно було хоча б, щоб батьки були згодні. Але я відразу побачив, що Соболь талановитий. Швидкість є. Я надсилав відео хлопцям із Барселони, і вони його дивилися. Вони сказали, щоб приїжджав. Але час минув. Хоча він все одно дуже хороший футболіст", – сказав Жилмар в інтерв'ю Sport Arena TV.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду