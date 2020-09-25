Каталонцы уже начали переговоры с Манчестер Сити о возможном подписании 23-летнего украинца, утверждает Джанлуиджи Лонгари.

Зинченко может стать частью перехода Кулибали – агент украинца раскрыл планы

По информации журналиста нескольких ведущих итальянских изданий, стороны обсуждают возможность аренды на один сезон. Об опции выкупа пока речь не идет.

Ранее сообщалось, что на Александра претендует итальянский Наполи. Добавим, что контракт Зинченко с Манчестер Сити действует до лета 2024-го, нынешняя цена по Transfermarkt – 24 млн євро.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України