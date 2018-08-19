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Бакалов о Жилмаре в тренерском штабе ФК Львов: Как два главных тренера могут сидеть в одном кресле?

00:03 35 Читати українською
Бакалов о Жилмаре в тренерском штабе ФК Львов: Как два главных тренера могут сидеть в одном кресле?
Юрий Бакалов / соцсети

Новый наставник Львова Юрий Бакалов рассказал, что не хотел бы работать с Жилмаром в ФК Львов.

"Хотел бы, чтобы Жилмар вошел в мой тренерский штаб? Я не общался с Жилмаром. А вы как себе это представляете? Как два главных тренера могут сидеть в одном кресле? У него свой подход к футболу – у меня свой.

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Входят в мой подход 8 бразильцев? Это не от меня зависит, я наемный работник. Такая политика клуба. Это могут быть и бразильцы, и другие национальности. Это не главное", – цитирует Бакалова tribuna.com.

Напомним, Жилмар готовил ФК Львов к первым четырем турам чемпионата Украины, после чего был уволен из-за отсутствия лицензии, которая позволяла бы тренировать клубы УПЛ.

Ранее сообщалось, что Жилмар может тренировать ФК Львов несмотря на назначение нового тренера.

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Юрий Бакалов Львов Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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