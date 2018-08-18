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Венглинский – о ситуации Львова с Жилмаром: Наш чемпионат еще в каменном веке

14:19 86 Читати українською
Венглинский – о ситуации Львова с Жилмаром: Наш чемпионат еще в каменном веке
Олег Венглинский / фото из соцсетей

Бывший форвард Днепра, Динамо и сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал ситуацию с уходом Жилмара с тренерского мостика Львова

"То, что произошло со Львовом и Жилмаром, даже цирком назвать сложно. Трудно представить, чтобы в европейском чемпионате в клубе высшей лиги могла произойти такая ситуация, чтобы через четыре тура выяснилось, что тренер не может работать в клубе.

Жилмар: После ухода из Львова не спал, но я согласен с решением ФФУ

У Жилмара была симпатичная команда. Подкупала простота и спокойствие этого тренера. Он не устраивал истерик после поражений, не обвинял никого в неудачах. Бразилец симпатизировал этим. Некрасиво, конечно, с ним обошлись, тем более, что Львов неплохо стартовал в чемпионате и набирал очки.

Но из-за разгильдяйства и халатности имеем вот такую абсурдную ситуацию", – цитирует Венглинского Команда1.

Напомним, Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.

Новым главным тренером Львова назначили Юрия Бакалова.

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Львов Львов Олег Венглинский Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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