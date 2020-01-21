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Жезус стал худшим пенальтистом в истории АПЛ

21 января 22:28 165 Читати українською
Жезус стал худшим пенальтистом в истории АПЛ
Габриэл Жезус / официальный сайт АПЛ

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус в рамках 24-го тура АПЛ в очередной раз доказал, что не умеет исполнять одиннадцатиметровые удары.

 
Серхио Агуэро 73’
73’ Серхио Агуэро

Бразилец не реализовал пенальти на 36-й минуте поединка против Шеффилд Юнайтед. Это третий промах нападающего с отметки в рамках АПЛ, сообщает Opta Sports.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча с Зинченко в старте

Таким образом Жезус не реализовал 60 % доверенных ему для пробивания одиннадцатиметровых. Всего бразильский форвард 5 раз исполнял пенальти в чемпионате Англии. Кроме того, Жезус имеет проблемы с реализацией и в других турнирах – он забил всего 4 одиннадцатиметровых из 10-ти.

К слову, в нынешнем сезоне Габриэл Жезус провел 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 9 мячей.

blog_ava
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча с Зинченко в старте
21 января
1899
Теги
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия АПЛ Габриэл Жезус Габриэл Жезус
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