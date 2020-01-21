Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: Зинченко впервые в 2020 году сыграет в матче АПЛ

Шеффилд Юнайтед принимает Манчестер Сити в 24-м туре Премьер-лиги. Александр Зинченко выйдет с первых минут. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити стартует в 21:30 по киевскому времени. "Горожане" после ничьей с Кристал Пэлас в предыдущем туре фактически потеряли шансы на чемпионство – их отставание от Ливерпуля составляет 16 очков при наличии игры в запасе у мерсисайдцев.

Шеффилд Юнайтед приятно удивляет, набрав после 23-х туров 33 очка. Подопечные Криса Уайлдера вполне могут замахнуться на еврокубки, ведь отстают от 5-го места, которое сейчас занимает МЮ, только на 1 балл. Более того – "клинки" пропустили только 22 гола, что является вторым показателем Премьер-лиги после Ливерпуля.

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В первом круге на Этихаде Манчестер Сити победил Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0. Голы забивали Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне. Александр Зинченко тогда отыграл весь матч, после чего даже не попадал в 2020 году в заявку на поединок АПЛ. В конце концов, на отчетный матч против Шеффилд Юнайтед украинец снова попал в стартовый состав и впервые в текущем году выйдет на поле в матче чемпионата.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: стартовые составы:

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Белдок, Башем, Иган, О'Коннелл, Стивенс – Норвуд, Флек, Бешич – Макберни, Шарп

Запасные: Ягелка, Муссе, Веррипс, Осборн, Фримен, Робинсон, Ландстрем

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Ляпорт – Родри, Зинченко, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Жезус

Запасные: Браво, Гюндоган, Агуэро, Бернарду Силва, Канселу, Фоден, Гарсия

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