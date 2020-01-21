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Жезус став найгіршим пенальтистом в історії АПЛ

22:27 527 Читать на русском
Жезус став найгіршим пенальтистом в історії АПЛ
Габріел Жезус / офіційний сайт АПЛ

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус у рамках 24-го туру АПЛ вкотре довів, що не вміє виконувати одинадцятиметрові удари.

 
Серхіо Агуеро 73’
73’ Серхіо Агуеро

Бразилець не реалізував пенальті на 36-й хвилині поєдинку проти Шеффілд Юнайтед. Це третій промах нападника з позначки в рамках АПЛ, повідомляє Opta Sports.

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Таким чином Жезус не реалізував 60 % довірених йому для пробиття одинадцятиметрових. Усього бразильський форвард 5 разів виконував пенальті в чемпіонаті Англії. Окрім того, Жезус має проблеми з реалізацією і в інших турнірах – він забив лише 4 одинадцятиметрових із 10-ти.

До слова, в нинішньому сезоні Габріел Жезус провів 19 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 9 м'ячів.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Габріел Жезус Габріел Жезус Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті АПЛ
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