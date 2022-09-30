Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр точно не сыграет в матче 9 тура АПЛ против Манчестер Сити.

Эрик Тен Хаг на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Магуайр травмирован, из-за чего не сможет сыграть в Манчестерском дерби, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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Также игру точно пропустят Аксель Туанзебе и Брэндон Уильямс. Марсьяль и Рашфорд завершают восстановление от травм и уже вернулись к тренировкам.

Кстати, поединок состоится уже 2 октября, начало встречи в 16:00. Манчестер Сити второй и уступает Арсеналу 1 пунктом (17 баллов), тогда как МЮ пятый с 12 очками.

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