"Я никогда не чувствовал себя таким слабым! Всегда слышал: мужчины не плачут! Я плачу второй день – молюсь и плачу. Все дрожит внутри меня.

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Моя семья и друзья, их дети, родственники и знакомые... И я не могу им помочь. Я просто плачу и молюсь. И телефон из рук не отпускаю, какие-то посты я выставляю и что-то ищу, наверное, покой, но его нет. Сегодня гимн пели, и он был со слезами. Никогда не давался он мне так тяжело, потому что пение перебивали слезы.

Горжусь я, что украинец и героев наших никогда не забуду. Я благодарен всем, кто Украине помогает, кто нашу землю защищает, кто молится за Украину, кто не безразличен просто. И желаю, чтобы были спокойные ночи. А я буду молиться, верить, плакать", – написал Безус на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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