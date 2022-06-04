Форвард Реала и сборной Франции отказался от апелляции на решение суда, объявленное в ноябре 2021 года. Соответственно Бензема приговорен к году тюрьмы условно, а также заплатит максимальный штраф в сумме 75 тысяч евро. Еще 80 тысяч получит Вальбуэна.

Бензема виновен в деле с шантажом Вальбуэна – суд вынес более жесткий приговор, чем просил прокурор

Версальский апелляционный суд должен был рассматривать жалобу Бензема 30 июня и 1 июля, но 34-летний форвард отозвал свое заявление.

"Мой клиент устал от этой процедуры. Да, этот отказ от апелляции означает решение признать свою вину с юридической стороны. Однако Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Матье Вальбуэна", – цитирует адвоката нападающего L'Equipe.

Напомним, скандал с шантажом Вальбуэна разгорелся в 2015 году. Преступники угрожали публикацией личного секс-видео хавбека, а Бензема посоветовал Матье заплатить. Следствие настаивало на том, что форвард Реала был посредником и передавал требования шантажистов.

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