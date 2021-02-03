"Святые" потерпели сокрушительное поражение от "красных дьяволов" со счетом 0:9. Эта встреча точно надолго запомнится защитнику Яну Беднарека.

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Во время матча один из лидеров Саутгемптона заработал пенальти в свои ворота, отличился автоголом да еще и получил красную карточку. Таким образом Беднарек стал первым игроком в истории АПЛ, которому покорился этот досадный "хет-трик", сообщает Opta Joe.

К слову, в текущем сезоне Ян провел в футболке Саутгемптона 21 матч в Премьер-лиге, записал в свой актив гол и ассист.

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