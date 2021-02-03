"Святі" зазнали нищівної поразки від "червоних дияволів" з рахунком 0:9. Ця зустріч точно надовго запам'ятається оборонцю Яну Беднареку.

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Під час матчу один із лідерів Саутгемптона заробив пенальті у свої ворота, відзначився автоголом та ще й отримав червону картку. Таким чином Беднарек став першим гравцем в історії АПЛ, якому підкорився цей прикрий "хет-трик", повідомляє Opta Joe.

До слова, у поточному сезоні Ян провів у футболці Саутгемптона 21 матч в Прем'єр-лізі, записав до свого активу гол та асист.

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