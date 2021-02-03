"Игроки были безжалостны, они продолжали атаковать весь матч. Они хотели этого всё больше и больше. Когда играешь в футбол, нужно извлекать из этого максимум пользы. Команда играла так, как будто это могла быть их последняя игра, поэтому все очень довольны.

Безумный голепад в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

Больше всего я оценил этот голод и стремление делать правильные вещи, становиться лучше, вырабатывать правильные инстинкты – это единственный способ стать лучше. Вы можете увидеть множество вещей, над которыми мы работаем. Мы хотим быть немного непредсказуемыми. Игроки делали это превосходно, свобода творчества и воображение, игра во всю ширину поля – это вызывало лишь позитивные эмоции.

Иногда, когда вы играете против десятерых, соперник может сесть в плотную оборону. В этот момент мы здорово переключались с фланга на фланг, удачно расставлялись на чужой половине, демонстрируя хорошее движение – мы играли так, как должны", – цитирует Сульшера Goal.

Заметим, Саутгемптон уступил МЮ со счетом 0:9. С аналогичными цифрами на табло "святые" проиграли Лестеру более года назад. Таким образом подопечные Хазенхюттля повторили антирекорд 128-летней давности, который установил Дарвен, потерпев два поражения с похожими счетами (0:9 и 0:12) в течение менее двух лет.

Манчестер Юнайтед с позорным счетом уничтожил Саутгемптон, Кристал Пэлас одержал волевую победу над Ньюкаслом