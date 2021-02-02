В рамках 22-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 22-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:1

Голы: Невеш, 45+4 (пен), Моутинью, 49 – Пепе, 32

Удаления: Луис, 45+3, Лено, 72 (Арсенал)

Шеффилд Юнайтед – Вест Бромвич – 2:1

Голы: Богл, 56, Шарп, 73 – Филипс, 41

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – начало в 22:15

Ньюкасл – Кристал Пэлас – начало в 22:15

Арсенал на выезде встречался с Вулверхэмптоном. Голевая засуха в матче продолжалась до 32-й минуты, когда Пепе ворвался в штрафную, навозил нескольких защитников и пробил мимо голкипера. Под занавес тайма Луис грубым подкатом сорвал выход Семеду лицом к лицу с вратарем и был наказан красной карточкой и одиннадцатиметровым, который без особых проблем реализовал Невеш.

Ярмоленко проти колишньої жертви, дуель Моурінью з Чевлсі, чергове Дербі Італії: топ-матчі мідвіку

Сразу после перерыва "волки" начали использовать численное преимущество и уже на 49-й вышли вперед благодаря голу Моутинью. На 72-й минуте Лено сыграл рукой за пределами штрафной, и лондонцы остались вдевятером. Несмотря на это, больше игроки "Вулвз" забить не смогли. Финальный свисток зафиксировал поражение "канониров".

Откровенный аутсайдер чемпионата Шеффилд Юнайтед принимал другого представителя "дна" турнирной таблицы Вест Бромвич. В конце первого тайма гости вышли вперед – отличился Филипс. На 56-й минуте Богл в штрафной получил передачу под удар от Башема и восстановил равновесие. "Клинки" продолжали атаковать и на 73-й минуте Шарп своевременно оказался на добивании в штрафной и изменил счет в их пользу. В итоге – победа Шеффилд Юнайтед – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ