Динамо заплатило солидную сумму за Витиньо
21:26 - Читати українською
Руководство Динамо не скупилось на трансфер бразильского полузащитника Витиньо.
Атлетико Паранаэнсе получил за Витинью около 6 млн евро от киевского Динамо, сообщает Globo.
Динамо объявило о трансфере Витиньо
22-летний бразилец подписал с "бело-синими" контракт до 2026-го. Бордо был близок к приобретению полузащитника, но по словам самого Витиньо, он сразу согласился перейти в киевский клуб, когда узнал о такой возможности.
Заметим, что Витиньо на клубном уровне выступал исключительно за Атлетико Паранаэнсе, за который сыграл 60 матчей (15 голов и 7 ассистов).
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