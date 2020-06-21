Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой – возлюбленная форварда Динамо фанатеет от Зинченко и Шахтера

Нападающий Динамо Жерсон Родригес пока не смог закрепиться в киевском клубе, но уже не может назвать свой вояж в Украину неудачным.

Вчера, 20 июня, нападающий Анкарагюджю отпраздновал день рождения – ему исполнилось 25 лет. Как известно, в турецкой команде Жерсон выступает на правах аренды из киевского Динамо. Впрочем, не факт, что он вернется в Киев по окончании сезона, ведь довольно результативная игра люксембуржца в Турции уже привлекла внимание нескольких клубов.

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Хотя карьера Родригеса в Динамо пока не сложилась, но не факт, что форвард жалеет о своем переезде в Украину. Нападающий успел закрутить роман с Ольгой Янчук – украинской теннисисткой, которая занимает 687 место в рейтинге WTA. Ее наивысшим достижением была 213 позиция в мировом рейтинге теннисисток. В течение карьеры 25-летняя Янчук заработала больше 140 тысяч долларов призовых.

Девушка в Instagram трогательно поздравила своего любимого с праздником. "С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя", – написала Янчук, которая регулярно посещает Жерсона в столице Турции.

Заметим, что она также дружит с Александром Зинченко. Еще полтора года назад теннисистка посещала игрока сборной Украины в Манчестере, а отдельные СМИ даже предполагали, что их объединяет нечто большее, чем просто дружба. Также Янчук следит за выступлениями Шахтера – в ее Instagram есть фото с футболистами донецкой команды.

Интересно, что форвард сборной Люксембурга уже воспитывает сына, которому скоро исполнится 2 года.

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