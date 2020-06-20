Жерсон Родригес заинтересовал еще один топ-клуб – за форвардом Динамо выстраивается очередь из грандов

Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес может остаться в турецкой Суперлиге.

Люксембургский нападающий турецкого Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, заинтересовал еще один гранд, сообщает издание Fotomac.

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Скандальный 25-летний форвард попал в сферу интересов Галатасарая. Стамбульский клуб, который в ближайшее время намерен ввести режим максимально возможной экономии финансов, все равно должен усиливаться и рассматривает недорогие варианты.

Отмечается, что Жерсон Родригес подходит под концепцию покупки футболистов с невысокой стоимостью, которой собирается придерживаться Галатасарай. Ожидается, что боссы турецкого гранда в ближайшее время выйдут на контакт с Динамо, чтобы обсудить переход строптивого футболиста.

К слову, недавно в СМИ появилась информация о предментом интересе к форварду Динамо со стороны французского Монако.

Напомним, Жерсон Морено перешел в Динамо в августе 2019 года из японского Джубило Ивата за 2 млн евро. Сейчас 24-летний футболист выступает на правах аренды в турецкой Суперлиге. В текущем сезоне в составе своей команды провел 8 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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