Жерсон Родрігес зустрічається з українською тенісисткою – кохана форварда Динамо фанатіє від Зінченка і Шахтаря

Нападник Динамо Жерсон Родрігес наразі не зміг закріпитися у київському клубі, але вже не може назвати свій вояж до України невдалим.

Вчора, 20 червня, нападник Анкарагюджю відсвяткував день народження – йому виповнилося 25 років. Як відомо, у турецькій команді Жерсон виступає на правах оренди з київського Динамо. Втім, не факт, що він повернеться до Києва по завершенні сезону, адже доволі результативна гра люксембуржця в Туреччині вже привернула увагу кількох клубів.

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Хоча кар'єра Родрігеса в Динамо наразі не склалася, але не факт, що форвард шкодує про свій переїзд в Україну. Нападник встиг закрутити роман з Ольгою Янчук – українською тенісисткою, яка посідає 687 місце у рейтингу WTA. Її найвищим досягненням була 213 позиція у всесвітньому рейтингу тенісисток. Протягом кар'єри 25-річна Янчук заробила більше 140 тисяч доларів призових.

Дівчина в Instagram зворушливо привітала свого коханого зі святом. "З днем народження. Дякую за щоденну усмішку на моєму обличчі. Кохаю тебе", – написала Янчук, яка регулярно відвідує Жерсона у столиці Туреччини.

Зауважимо, що вона також товаришує з Олександром Зінченком. Ще півтора року тому тенісистка відвідувала гравця збірної України у Манчестері, а окремі ЗМІ навіть припускали, що їх поєднує дещо більше, ніж просто дружба. Також Янчук стежить за виступами Шахтаря – в її Instagram є фото з футболістами донецької команди.

Цікаво, що форвард збірної Люксембургу вже виховує сина, якому незабаром виповниться 2 роки.

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