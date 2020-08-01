Жерсон Родригес вернулся в Киев после полугода выступлений в Турции

Форвард Динамо Жерсон Родригес снова в Украине после неоднозначного вояжа в Анкарагюджю.

Люксембуржец на своей странице в Instagram опубликовал сторис из Киева.

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Прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивате. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела вроде улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

Динамо пока не делало никаких официальных заявлений о судьбе Жерсона, но представитель одиозного нападающего заявил о его намерениях "вернуть клуб в Лигу чемпионов".

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