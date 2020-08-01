toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Жерсон Родригес вернулся в Киев после полугода выступлений в Турции

20:24 - Читати українською
Жерсон Родригес вернулся в Киев после полугода выступлений в Турции
Жерсон Родригес / Фото Динамо

Форвард Динамо Жерсон Родригес снова в Украине после неоднозначного вояжа в Анкарагюджю.

Люксембуржец на своей странице в Instagram опубликовал сторис из Киева.

Супряга и Булеца уже в расположении Динамо – чемпионы мира пожертвовали отпуском ради подготовки к сезону

Прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивате. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела вроде улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

Динамо пока не делало никаких официальных заявлений о судьбе Жерсона, но представитель одиозного нападающего заявил о его намерениях "вернуть клуб в Лигу чемпионов".

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Пиварич готов вернуться в Динамо ради Луческу
12:05
8725
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Жерсон Родригес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
41
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук