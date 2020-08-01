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Жерсон Родрігес повернувся в Київ після півроку виступів у Туреччині

20:24 - Читать на русском
Жерсон Родрігес повернувся в Київ після півроку виступів у Туреччині
Жерсон Родрігес / Фото Динамо

Форвард Динамо Жерсон Родрігес знову в Україні після неоднозначного вояжу в Анкарагюджю.

Люксембуржець на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіс з Києва.

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Минулого літа Динамо сплатило за Жерсона 2 млн євро японській Джубіло Іваті. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною і взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди. В Туреччині справи нібито покращилися (11 матчів, 6 голів та 2 асисти), однак виник новий скандал – бійка з одноклубником, через яку контракт з нападником негайно був розірваний.

Динамо наразі не робило жодних офіційних заяв щодо долі Жерсона, але представник одіозного нападника заявив про його наміри "повернути клуб до Ліги чемпіонів".

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