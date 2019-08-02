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Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо – это правильный шаг, я про этот великий клуб знал с детства

21:57 6 Читати українською
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо – это правильный шаг, я про этот великий клуб знал с детства
Жерсон Родригес / Динамо

Новичок Динамо Жерсон Родригес рассказал, почему перешел в киевский клуб.

"Это самый большой клуб в моей карьере. Это вызов для меня. Динамо – великий клуб, который я знаю с детства. Сейчас я здесь, и эмоции самые положительные.

Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо

Сразу ли согласился на предложение? У меня такой принцип, я всегда беру время для того, чтобы подумать. Я все взвесил, пообщался со своим менеджером. Мне сердце подсказало, что это правильный шаг. Я счастлив его сделать и двигаться дальше.

Я очень люблю новые вызовы. Они мотивируют работать. Я по натуре – лидер. Знаю, что здесь прекрасный коллектив и команда. Пока не знаком с динамовцами лично, но надеюсь, что так и будет. Знаю, что если буду работать, отдавать самого себя полностью, результат будет.

Жерсон Родригес стал игроком Динамо

Я думаю, мне комфортнее играть левым вингером, но я футболист, который работает на команду и отталкивается от ее интересов. Могу играть в центре, на правом фланге. Там, где я нужен команде, там буду играть и отдавать всего себя", – цитирует Жерсона Родригеса официальный сайт Динамо.

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