Жерсон Родригес стал игроком Динамо

Динамо объявило о подписании контракта с атакующим хавбеком Жерсоном Родригесом. Новичок киевлян будет защищать цвета "бело-синих" в течение следующих 5-ти лет.

Вингер японского Джубило Ивата и сборной Люксембурга Жерсон Родригес официально перешел в киевское Динамо. Соглашение рассчитано на 5 лет, информирует официальный сайт киевского клуба.

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24-летний Родригес, который может сыграть как на позиции атакующего хавбека, так и форварда, успешно прошел медобследование, после чего подписал контракт с вице-чемпионом Украины. По неофициальной информации, японский клуб получил за трансфер около 2 млн евро.

Люксембуржец португальского происхождения стал третьим летним новичком Динамо после Мохаммеда Кадири и Александра Караваева. В киевской команде Родригес выбрал 22-й номер.

Напомним, Жерсон Родригес играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу уже в компенсированное арбитром время.

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