toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ЖЕРСОН РОДРИГЕС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо

19:20 347 Читати українською
Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо
Жерсон Родригес / Динамо

Новичок Динамо Жерсон Родригес поделился эмоциями от перехода в киевский клуб.

"Я счастлив быть здесь, в Динамо, надеюсь, что это будет великолепный сезон. Сделаю все от себя возможное для команды. Буду стараться забивать много голов", – сказал Жерсон Родригес в Instagram Динамо.

Жерсон Родригес стал игроком Динамо

Напомним, Динамо сегодня приобрело нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за форварда 2 миллиона евро.

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Малком перешел в Зенит и стал 4-м самым дорогим трансфером Барселоны "на выход"
16:41
695
Теги
Видеоновости Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Жерсон Родригес Жерсон Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
56
мин
Львов
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук