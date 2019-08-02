Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо

Новичок Динамо Жерсон Родригес поделился эмоциями от перехода в киевский клуб.

"Я счастлив быть здесь, в Динамо, надеюсь, что это будет великолепный сезон. Сделаю все от себя возможное для команды. Буду стараться забивать много голов", – сказал Жерсон Родригес в Instagram Динамо.

Жерсон Родригес стал игроком Динамо

Напомним, Динамо сегодня приобрело нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за форварда 2 миллиона евро.

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

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