"Бело-синие" не хотят даром отпускать своих звезд.

Киевское Динамо готово расстаться с люксембургским форвардом Жерсоном Родригесом, однако не против заработать на своей звезде.

Жерсон Родригес признался, ради какого топ-чемпионата готов покинуть Динамо

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", президент "бело-синих" Игорь Суркис назначил отступную цену на игрока в размере 5 млн евро. Сумма уже успела отпугнуть одного из турецких грандов, который на прошлой неделе вышел из переговоров по футболисту.

Напомним, контракт Жерсона с Динамо рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2020/21 он сыграл за киевлян 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает люксембуржца в 3 млн евро.

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