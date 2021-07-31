Вінгер Динамо Жерсон Родрігес опинився у неприємності на початку сезону 2021/22.

Жерсон зірвав рекламні зйомки New Balance, які мали відбутись згідно з контрактом між виробником та київським Динамо, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Компанія висунула фінансові претензії клубу, проте Ігор Суркіс вимагатиме їхньої виплати саме від Жерсона, який порушив фінансові зобов'язання. Також повідомляється, що "біло-сині" мають намір продати люксембуржця за 5 млн євро, але потенційні покупці так і не з'явились.

Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. У сезоні 2020/21 він зіграв 38 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює люксембуржця у 3 млн євро.

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