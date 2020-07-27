Жерсон Родригес отказался стать игроком новичка турецкой Суперлиги

Жерсон Родригес отказался присоединиться к новичку турецкой Суперлиги Эрзуруму, сообщает viralspor.

Жерсон Родригес получил новое предложение о продолжении карьеры – клуб не отпугнуло скандальное поведение игрока

Причина отказа, как и тип перехода – аренда или полноценный трансфер, не уточняется. Отметим, что Эрзурум занял второе место во втором дивизионе чемпионата Турции и будет выступать в Суперлиге в следующем сезоне.

Напомним, прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивата. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела якобы улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро