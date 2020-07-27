toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Жерсон Родригес отказался стать игроком новичка турецкой Суперлиги

13:06 - Читати українською
Жерсон Родригес отказался стать игроком новичка турецкой Суперлиги
Жерсон Родригес / соцсети

Форвард Динамо Жерсон Родригес отклонил предложение турецкого Эрзурума.

Жерсон Родригес отказался присоединиться к новичку турецкой Суперлиги Эрзуруму, сообщает viralspor.

Жерсон Родригес получил новое предложение о продолжении карьеры – клуб не отпугнуло скандальное поведение игрока

Причина отказа, как и тип перехода – аренда или полноценный трансфер, не уточняется. Отметим, что Эрзурум занял второе место во втором дивизионе чемпионата Турции и будет выступать в Суперлиге в следующем сезоне.

Напомним, прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивата. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела якобы улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро

blog_ava
Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, который заинтересовал клубы Серии А, – СМИ
12:06
12707
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Анкарагюджю Анкарагюджю Турция Трансферы Динамо Киев Эрзурум Эрзурум Жерсон Жерсон Родригес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
36
мин
Николаев
17:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук