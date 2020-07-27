Жерсон Родрігес відмовився стати гравцем новачка турецької Суперліги

Жерсон Родрігес відмовився приєднатись до новачка турецької Суперліги Ерзурума, повідомляє viralspor.

Жерсон Родрігес отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри – клуб не відлякала скандальна поведінка гравця

Причина відмови, як і тип переходу – оренда або повноцінний трансфер, не уточнюється. Зазначимо, що Ерзурум посів друге місце у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини та виступатиме в Суперлізі в наступному сезоні.

Нагадаємо, минулого літа Динамо сплатило за Жерсона 2 млн євро японській Джубіло Іваті. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною і взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди. В Туреччині справи нібито покращилися (11 матчів, 6 голів та 2 асисти), однак виник новий скандал – бійка з одноклубником, через яку контракт з нападником негайно був розірваний.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро