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Жерсон Родрігес відмовився стати гравцем новачка турецької Суперліги

13:03 - Читать на русском
Жерсон Родрігес відмовився стати гравцем новачка турецької Суперліги
Жерсон Родрігес / соцмережі

Форвард Динамо Жерсон Родрігес відхилив пропозицію турецького Ерзурума.

Жерсон Родрігес відмовився приєднатись до новачка турецької Суперліги Ерзурума, повідомляє viralspor.

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Причина відмови, як і тип переходу – оренда або повноцінний трансфер, не уточнюється. Зазначимо, що Ерзурум посів друге місце у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини та виступатиме в Суперлізі в наступному сезоні.

Нагадаємо, минулого літа Динамо сплатило за Жерсона 2 млн євро японській Джубіло Іваті. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною і взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди. В Туреччині справи нібито покращилися (11 матчів, 6 голів та 2 асисти), однак виник новий скандал – бійка з одноклубником, через яку контракт з нападником негайно був розірваний.

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Теги
Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Динамо Туреччина Трансфери Трансфери Динамо Київ Ерзурум Ерзурум Жерсон Жерсон Родрігес
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