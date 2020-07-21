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Жерсон Родригес получил новое предложение о продолжении карьеры – клуб не отпугнуло скандальное поведение игрока

21 июля 12:29 - Читати українською
Жерсон Родригес получил новое предложение о продолжении карьеры – клуб не отпугнуло скандальное поведение игрока
Жерсон Родригес / фото ФК Анкарагюджю

Форвард Динамо Жерсон Родригес своим поведением еще не отпугнул всех потенциальных покупателей.

Жерсон Родригес заинтересовал турецкий Гезтепе, сообщает издание dokuzeylul.

Динамо получило выгодный вариант продажи Жерсона Родригеса – киевляне хотят выжать еще большую сумму

Отмечается, что клуб пока только присматривается к игроку, но уже возникла одна помеха – Динамо рассчитывает продать Жерсона, тогда как Гезтепе готов только на аренду. Добавим, что турецкий клуб еще ни разу не победил после возвращения с карантина.

Напомним, прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивате. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела якобы улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

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