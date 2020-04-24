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Жерсон Родригес может остаться в Турции дольше – Динамо получило предложение

18:11 107 Читати українською
Жерсон Родригес может остаться в Турции дольше – Динамо получило предложение
Жерсон Родригес / фото из соцсетей

Люксембургский нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, который принадлежит Динамо, может остаться в турецком клубе.

Президент Анкарагюджю Фатих Мерт в комментарии Аsistanaliz заявил, что хочет продлить аренду нападающего. "Не было ни одного предложения от Фенербахче. Мы уже говорили как с Родригесом, так и с Динамо. Мы хотим продолжить сотрудничество с игроком. Решение за украинской командой. Между нами и Динамо нет договоренности по Жерсону, но есть устное соглашение", – сказал функционер.

Динамо повесило заоблачный ценник на Жерсона Родригеса

Напомним, 24-летний футболист 31 января 2020 перешел в турецкую Суперлигу и хорошо зарекомендовал себя в новой команде. Три гола и две результативные передачи в семи поединках привлекли к форварду внимание турецких грандов.

Ранее сообщалось, что руководство Динамо поспешило выставить ценник своего игрока – Родригеса не отпустят меньше, чем за 5 млн евро. Интересно, что в свое время "бело-синие" приобрели Жерсона у японского Джубило Ивата за 2 млн евро, а авторитетный портал Transfermarkt вообще оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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Теги
Турция Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю
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