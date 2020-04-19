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Динамо повесило заоблачный ценник на Жерсона Родригеса

11:10 220 Читати українською
Динамо повесило заоблачный ценник на Жерсона Родригеса
Жерсон Родригес / Фото из открытых источников

Скандальный форвард Динамо Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в чемпионате Турции, может стать не по карману потенциальным покупателям.

Люксембургский нападающий турецкого Анкарагюджю Жерсон Родригес, принадлежащий Динамо, значительно вырос в цене, сообщает портал Fotomac.com.tr.

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24-летний футболист 31 января 2020 года перешел в турецкую Суперлигу и хорошо зарекомендовал себя в новой команде. Три гола и две результативные передачи в семи поединках привлекли к форварду внимание турецких грандов. Руководство Динамо поспешило выставить ценник на своего строптивого игрока – Родригеса не отпустят меньше чем за 5 млн евро.

Интересно, что в свое время "бело-синие" приобрели Жерсона у японского Джубило Ивата за 2 млн евро, а авторитетный портал Transfermarkt вообще оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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Теги
Турция футбольные финансы Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Киев Динамо Киев Джубило Ивата Джубило Ивата
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