"Поле не позволяло обыграть. Мяч где-то подскочит, сложно было играть на таком газоне, комбинировать. Пропустили гол, там моя вина, я не удержал игрока. Приношу свои извинения, такое случается, с опытом это приходит.

Десна – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Болельщики на трибунах? С ними оживает футбол, мы для них играем, все для этого. Огромное спасибо им за то, что они пришли и поддержали команду. Были мыслями в Брюгге? Нет, мы готовимся к каждой игре, знали, что будет сложно на таком поле, в такую погоду. Неважно, на каком мы месте, ведь многие поединков впереди. Даже если бы мы отставали, мы бы боролись до конца", – приводит слова Забарного YouTube-канал Динамо.

Напомним, киевляне лишь в конце встречи смогли спасти ничью в матче против Десны (1:1).

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