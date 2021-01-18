Во время одного из занятий румынский специалист разделил футболистов на две команды, а те приступили к ожесточенной игре перед первым спаррингом на зимних сборах против Легии.

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Особенно отличился Жерсон Родригес. Люксембуржец на фланге "повозил" Андриевского и Забарного и ассистировал на Богдана Леднева. Украинец, который остался без опеки, в одно касание выполнил красивый удар в угол – без шансов для Нещерета.

К слову, пока в Динамо запланированы два спарринга в ОАЭ – против варшавской Легии и солигорского Шахтера, который тренирует Роман Григорчук.

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