Жерсон накручивает, Леднев забивает – как Динамо запугивает первого спарринг-партнера в ОАЭ
Динамо под четким руководством Мирчи Луческу продолжает подготовку ко второй части сезона 2020/21.
Во время одного из занятий румынский специалист разделил футболистов на две команды, а те приступили к ожесточенной игре перед первым спаррингом на зимних сборах против Легии.
Жерсону Родригесу посвятили песню – форвард Динамо лично снялся в клипе
Особенно отличился Жерсон Родригес. Люксембуржец на фланге "повозил" Андриевского и Забарного и ассистировал на Богдана Леднева. Украинец, который остался без опеки, в одно касание выполнил красивый удар в угол – без шансов для Нещерета.
К слову, пока в Динамо запланированы два спарринга в ОАЭ – против варшавской Легии и солигорского Шахтера, который тренирует Роман Григорчук.
Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори